1台でアウトドアレジャーから車中泊までかなえる万能モデルにトヨタの関連会社、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）は、商用バン「ハイエース」のモデリスタ架装車（カスタムコンプリートカー）として、「ハイエース MRT」をラインナップし、根強い人気を誇っているといいます。長らく支持を集め続ける理由について、TCDの企画・開発担当者に話を聞きました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ハイエース