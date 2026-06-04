大物争奪戦の裏で、本当に動きやすい?勝負の一手?が静かに値を上げている。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は３日（日本時間４日）、８月３日（同４日）のトレード期限を前に、意外な人気銘柄となり得る２選手を特集した。主役はカージナルスのジョジョ・ロメロ投手（２９）とジャイアンツのルイス・アラエス内野手（２９）。市場では大物先発や中軸打者の名前が先行するが、実際にポストシーズ