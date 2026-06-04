北中米Ｗ杯（１１日開幕）に臨む日本代表が、優勝を狙うダークホースの５か国に英メディアが選出した。ただ、その理由は負傷により落選したＭＦ三笘薫（ブライトン）の存在だった。森保ジャパンは事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで３日（日本時間４日）から練習を開始した。開幕を目前に控え、森保ジャパンの株は急上昇している。英メディア「フットボールトーク」は「２０２６年Ｗ杯で世界を驚かせる可能性のある５つ