悪質商法の被害を未然に防いだとして新潟市東区の郵便局員に警察から感謝状が贈られました。 新潟東署の渡邉幸治署長から感謝状を受け取ったのは、新潟牡丹山郵便局の佐藤晶局長と石山尚子主任です。 ことの発端は5月14日、郵便局の窓口を訪れた70代女性の依頼でした。 【70代女性】 「北海道産のホタテの購入代金として102万円を引き出したい」 女性は電話でセールスを受けた県外の業者からホタテを購入するため、102万