熊本県荒尾市で初めてとなる「道の駅」のオープンを前に、6月2日、報道関係者向けの内覧会が開かれました。 【写真を見る】九州最大級の「道の駅」オープン前に紹介！競馬場跡地が家族で楽しめる新スポットに熊本・荒尾市 荒尾競馬場跡地に九州最大級の「道の駅」 3日後に待望のグランドオープンを迎える『道の駅ウエルネスあらお』は荒尾市で初めての道の駅で、熊本では7か所目の道の駅になります。 こ