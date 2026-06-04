フリーアナウンサーの神田愛花（46）が3日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」（水曜後9・00）に出演。私服を褒められた際に「全部ウソに聞こえる」と思ってしまう理由を明かした。今回、番組には22カ国28人の女性が集まり「世界から見た日本ってどんな国？」をテーマに熱い議論が交わされた。その中で「日本の違和感」について、ニュージーランド出身のウェンディーさんが「日本人は褒めて