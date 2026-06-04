3日、兵庫県たつの市の川で成人とみられる男性の遺体が見つかりました。警察は先月、たつの市で親子2人が殺害された事件で、全国に指名手配されている男との関連を慎重に調べています。◇兵庫県たつの市を流れる川で3日、成人とみられる男性の遺体が見つかりました。近隣住民「えらい救急車とか消防車とか、パトカーがいっぱい来て、ずらっと並んでて。（遺体を）引き揚げるところだったのか、ゴムボート用意されて、みんな