米国・ＷＷＥ傘下のメキシコ・ＡＡＡで行われた怪覆面「エル・グランデ・アメリカーノ」同士のマスク剥ぎマッチが、世界中のプロレスファンから大絶賛されている。５月３０日（日本時間３１日）の「ＮｏｃｈｅｄｅｌｏｓＧｒａｎｄｅｓｓ」で、抗争を続けてきたオリジナルと?２代目?のアメリカーノが３３分を超える死闘を繰り広げ、最後は２代目がランニングヘッドバットを決めて勝利した。敗れたオリジナルは潔く覆面