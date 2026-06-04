眠っていた左腕の野望が、ようやく神宮のマウンドで目を覚ました。首位・ヤクルトは３日のロッテ戦（神宮）に１―０で競り勝ち、２位・阪神とのゲーム差を１・５に広げた。主役は今季初勝利をつかんだ高橋奎二投手（２９）だ。ここまで３度登板して未勝利だった左腕は、強力なロッテ打線を相手に７回２安打無失点、無四死球。二塁すら踏ませない快投で、ようやく本来の姿を取り戻した。相手先発・毛利との投げ合いで５回までゼ