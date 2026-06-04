勝てるはずの試合ほど、白星が手のひらからこぼれ落ちる。中日がまたも痛恨の逆転負けを喫した。３日のソフトバンク戦（バンテリン）で延長１１回の末に５―８で敗れ、４連敗。交流戦開幕４連勝でつくった貯金をすべて吐き出し、借金は今季ワーストタイの１５に膨らんだ。５―５の延長１１回だった。７番手・勝野が先頭打者を歩かせると、続く栗原の遊ゴロを村松が失策。無死一、二塁と傷口を広げ、ここから一気に３点を失った