マンジャロってなんじゃろ？糖尿病の治療に使われる「マンジャロ」をＳＮＳで許可なく販売したり保管したりした医薬品医療機器法違反の疑いで大阪府警は３日までに２０〜３０代の男女３人を書類送検した。マンジャロの摘発は異例。糖尿病の薬ではあるが、実は若者の間でダイエット目的で使用されることが問題化している。利用者が実態を明かした。書類送検容疑は、２０代の男女２人がマンジャロを転売目的で保管した疑い、３
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