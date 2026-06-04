国内最高峰のプロボディビルダー・横川尚隆（３１）が、自身のユーチューブチャンネル「横川くんの筋肉ちゃんねる」で肩の靱帯損傷の重傷を負ったことを明らかにした。横川はまず今季の予定を発表。「ＡＬＬＯＵＴＰｒｅｓｅｎｔｓＺｅｎｉＸＪａｐａｎＰｒｏ（ジャパンプロ）」（８月２日、千葉・市原市市民会館）から、大目標である世界最高峰の舞台「ミスター・オリンピア」（９月、米ラスベガス）を目指す方針だ。