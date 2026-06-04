NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝96.02（+2.26+2.41%） イランのアラグチ外相が米国との連絡のやり取りは途絶えいないものの、協議の進展はないとの認識を示したことが買い手掛かり。イスラエルがレバノン南部での軍事作戦を継続する構えで、イランが望むレバノン停戦が実現されていないことが協議を停滞させている。イスラエルのネタニヤフ首相は「これまで何年にもわたり米国が我々に与えてくれたあらゆる支援