ドル円、１６０円台に上昇ただ、介入警戒感もある中で駆け上がる展開まではない＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ややドル高が優勢となる中、ドル円は１６０円付近での推移を続けている。前日同様に１６０円台に上昇。ただ、介入警戒感もある中、上値に慎重な様子に変化はなく、１６０円台を駆け上がる展開までは見られていない。週末には米雇用統計もあり、何らかのきっかけを待っている可能性はありそうだ。 日