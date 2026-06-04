米国債利回り（NY時間16:42）（日本時間05:42） 米2年債 4.078（+0.035） 米10年債4.491（+0.047） 米30年債4.991（+0.035） 期待インフレ率2.390（-0.009） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが上昇。中東情勢は依然として流動的な状況に変化はなく、原油相場も上昇する中、利回りは上昇。この日発表の米経済指標も予想を上回り、底堅い米経済を示したことも利回り上昇に