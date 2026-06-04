元広島の羽月隆太郎が5月下旬にTikTokで生配信した動画の内容が大きな波紋を呼んでいる。羽月は「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪で拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を受けた。動画内では自身を含めた広島の6選手がエトミデートを購入していたと告白。この発言に広島の球団内で大きな衝撃が走っているという。＊＊＊【写真を見る】羽月と“距離”が生まれていた!?