2年後に開かれる「ロサンゼルス2028五輪」で、初めて正式競技となるスカッシュ。その普及と選手の強化に取り組む、日本スカッシュ協会の名誉総裁を務められているのは高円宮家の長女・承子さまである。名誉総裁職は2002年11月、スカッシュの練習中に突然倒れ、帰らぬ人となった父の故・高円宮憲仁さまから、妻の久子さまに引き継がれ、さらに承子さまに継承されたものだ。日本がスカッシュで五輪出場なるかどうか、その山場は今