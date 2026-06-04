米国民「個人貯蓄率」が悪化米国とイランの間の停戦協議が難航している。イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は6月1日、イランの交渉チームが仲介者を通じた米国との協議を停止したことを報じた。【写真】すべて俺色に染める…トランプ氏が“わかりやすく変えた”ものたちイスラエルがレバノンとの停戦合意を破っているのがその理由だ。トランプ米大統領は交渉妥結に向けて妥協する姿勢を示しているが、依然として不透明な状