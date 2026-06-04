◆サッカーＷ杯北中米大会国際親善試合オランダ０―１アルジェリア（３日、オランダ・フェイエノールト）今月１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、日本と同じ１次リーグＦ組に入ったオランダ代表（ＦＩＦＡランク７位）は、Ｊ組に入ったアルジェリア（同２８位）とホームで対戦し、０―１で敗れた。これで日本が１次リーグで対戦するオランダ、チュニジア（１日対オーストリア０●１）、スウェーデン（１日対ノ