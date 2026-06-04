“もうやる気が出ない”韓国のサムスン電子が、なんと従業員1人当たり5億1300万ウォン（約5400万円）の賞与を支給することになった。【写真を見る】「夏のボーナス335万円」の意外な日本企業とは？「きっかけは4月30日に発表されたサムスン電子の第1四半期決算です。同社はAIブームの恩恵を受けて半導体部門が53兆7000億ウォン（約5兆6000億円）もの営業利益を記録。同月には同じ半導体メーカーのSKハイニックスが好決算をたたき