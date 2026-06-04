元乃木坂４６の女優・山下美月が上品なドレス姿を披露した。４日までに自身のインスタグラムを更新した山下は「映画『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミアに登壇させていただきました！」と書き始めると続けて「今作も壮大なスケールで、一瞬たりとも目が離せない展開となっております！７月１７日の公開が待ち遠しいです」とつづった。肩出しで透け感のある黒のドレスを着用し、首元にパールのネックレスを合わせた衣装