8月に就任から10年を迎える小池百合子都知事（73）と、自民党の大物議員らが駆け引きに躍起だ。＊＊＊【写真を見る】「まるでアイドル！」東大時代の片山さつき大臣当時は読者モデルも務めていた異例の面会「小池氏は5月21日から22日まで中央アジアの産油国・カザフスタンを訪問し、トカエフ大統領と会談しました。帰国後には“イラン情勢に関連してわが国への協力をお願いした”と成果を報告しています」とは都政担当記