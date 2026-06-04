「阪神２−３西武」（３日、甲子園球場）阪神は追い上げたが２連敗。先発・大竹耕太郎は７回６安打３失点（自責１）。九回、森下翔太の左越え三塁打に佐藤輝明が１５号２ランでようやく反撃したが、小幡の七回２失策が痛かった。試合後、藤川球児監督は選手の奮起を求めた。◇◇−なかなか適時打が出ない部分も我慢か。「それよりも一つ一つ、姿勢ですよね。常に我慢強くといいますか、こちらはしっかりと、強い選