きのう夜、東京・渋谷区の住宅を訪ねた30代の男性が50代の男にレンチのようなもので殴られ重傷を負いました。警視庁は男を緊急逮捕し、事件に至ったいきさつを調べています。きのう午後9時半ごろ、渋谷区神宮前で「血を流していた男性が走っていた」などと通行人から110番通報がありました。警視庁によりますと、30代の男性が住宅を訪ねたところ、住人の50代の男にレンチのようなもので頭と腹のあたりを殴られ重傷を負ったというこ