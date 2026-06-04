“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が3日、自身のブログを更新。脊髄梗塞から2年が経過したことを報告した。【動画】「すごすぎます！」両手を上げてフィニッシュした佐藤弘道佐藤は「2024年6月2日、朝、目覚めて4時間後には完全に下半身麻痺となり、おへそから下は完全に動きませんでした。その頃は自殺も考えていましたが、妻や息子たちのお陰で前を向くことが出来ました」とつづった。「動く