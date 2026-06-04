「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」より白石ななこさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編」には白石ななこさんが登場。「NEXT推しガール！」では、女優・インフルエンサー