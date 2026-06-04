6月1日～6月4日 公開 榊原徹士さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを6月1日から6月4日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には榊原徹士さんが登場。またアイドルグループ・α＋(アルファプラス)の沖玲萌さんによる「ヤングチャンピオン烈No.6」アザーカットも掲載されている。 さらに佐倉みきさんの「ヤングチャ