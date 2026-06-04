プロ野球巨人の阿部慎之助・前監督が5月26日、長女への暴行容疑で現行犯逮捕されました。謝罪会見で読み上げられた18歳長女の手紙によると、「父とのこのような大がかりなけんかというのは初めてのことであり、ChatGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよという形での説明書きがなされ、お電話をさせていただきました。」（一部抜粋）とありました。 （関連：【画像】内閣府の調査データな