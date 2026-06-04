『仮面ライダーギーツ』『修学旅行で仲良くないグループに入りました』などで活躍する俳優・簡秀吉が表紙＆巻頭特集に初登場する『TVガイドdan vol.60』が、東京ニュース通信社より6月2日に発売された。電子版は6月中旬以降、各電子書店で順次配信される。 【写真】『TVガイドdan vol.60』法人別購入特典を見る 本誌は若手俳優やボーイズグループが登場するグラビア＆ムービ}