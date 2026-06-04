松本若菜が主演を務める7月期のTBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』の追加キャストとして、小野花梨、白本彩奈、藤井隆、金田哲（はんにゃ）、中村隼人、島崎和歌子の出演が発表された。 参考：松本若菜、7月期TBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』で主演M!LK 佐野勇斗が相手役に 本作は、世界に広がり続ける日本の“かわいい文化”を生み出すキャラクタービジネス業界を舞台に、“かわいい”が生まれる過程やそれに関わる