JR東海とJR西日本は、東海道・山陽新幹線「のぞみ」号の「全席指定席（自由席なし）」運行を、2026年度下期のすべての3連休にも拡大すると発表しました。これまでに定着していたGWやお盆、年末年始に加え、秋・冬の3連休（スポーツの日や勤労感謝の日など）も対象となり、年間で実に53日間（約7日に1日）が全席指定席となります。「当日に駅で自由席を買ってふらっと乗る」というスタイルが連休中は通用しなくなるため、旅行や出張