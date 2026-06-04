現役K-POPアイドルとしても活動する台湾出身の美人チアリーダー、ロナの近況投稿が話題だ。【写真】韓国美人チア、水着姿の大胆寝そべりSHOTロナは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。公開された写真には、控室とみられる室内やグラウンドでポーズを取るロナが写っている。自身が応援するLGツインズのユニホームに白のホットパンツを合わせたチアリーディング衣装で、鏡越しにウィンクをしたり、胸のロゴマークを