日本ソフトボール協会は3日、ソフトボールの女子日本代表とアメリカ代表が対戦する「日米対抗ソフトボール2026」を開催することを発表しました。アメリカは2000年のシドニー五輪で金メダルを獲得。日本は2008年の北京五輪、2021年の東京五輪でアメリカと決勝で対戦、両大会とも日本が金メダルを獲得しています。3日時点の世界ランキングは日本が1位、アメリカは2位。今回発表された「日米対抗ソフトボール2026」は11月19日、21日、