◇プロ野球セ･パ交流戦巨人5ー4オリックス（6月3日、東京ドーム）時代の寵児、ミスタープロ野球として野球界だけでなく、日本を盛り上げた長嶋茂雄さん。1年前の6月3日、肺炎でこの世を去りました。89歳でした。この日の試合は「FOR3VER 6.3〜長嶋茂雄〜」と銘打って行われました。その中で、「長嶋茂雄はなぜスーパースターなのか？」と長嶋さんをよく知る関係者の言葉がビジョンに映し出されました。▽王貞治さん「ファンの心