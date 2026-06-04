「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）紅一点で春のグランプリに臨むレガレイラは３日、美浦Ｗの３頭併せで最後方からスタート。終始馬なりだったが動きは実に軽快。６Ｆ８５秒３−３７秒９−１１秒４のタイムを刻み、フィリオソラーレ（２歳新馬）と併入、オリオアルセーリオ（４歳１勝クラス）に半馬身先着した。太田助手は「時計的に十分な負荷はかかったと思うし、量的にも十分な調教ができた。迫力のある動きでした」と評価