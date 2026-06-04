「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）春の古馬３冠コンプリートを目指すクロワデュノールが３日、大雨をものともせず１週前リハを敢行。たたきつけるような雨粒にも負けることなく、力強い走りを披露した。団野（レースは北村友）を背に栗東ＣＷでメアグローリア（２歳新馬）とグロリアラウス（５歳オープン）を外から力強くねじ伏せ、６Ｆ８４秒１−３６秒９−１１秒６をマークした。斉藤崇師は「後ろから外を回ってしっかり