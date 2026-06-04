「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）エプソムＣ２着のステレンボッシュは３日、美浦Ｗで単走。リズム良く軽快なフォームで駆け抜けて、６Ｆ８３秒９−３６秒１−１１秒３をマークした。宮田師は「天候を考えて雨が多くないなかで、馬場のいい所を通って動きは良かったです。前走からさらに良くなっているのか、毛ヅヤなども良くなっている感じ。これならさらに踏み込んでいけそうですし、前走以上かと思います」と納得の表情。