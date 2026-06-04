「有力馬次走報」（３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ダービーを制したロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴）は休養を挟み、３冠が懸かる菊花賞（１０月２５日・京都、芝３０００メートル）を目標に今後のローテを探る。「ダンスインザダークが勝った菊花賞が自分の競馬の原点。調教助手時代に乗っていたスリーロールスも菊花