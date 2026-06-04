「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）ダービー卿ＣＴを制したスズハロームは３日、栗東坂路で４Ｆ５７秒４−４０秒８−１２秒２。ただでさえ悪い馬場状態で、しかも後半の時間帯に追い切ったため、時計はかなり遅くなった。またがった藤懸は「馬場が重かったのでやり過ぎないようにリズムを大事に乗りました。いつも通りの感じです」と状態に関して不安はなさそうだ。昨年の高松宮記念１７着以来のＧ１で末脚勝負に徹して一発を