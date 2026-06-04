「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）香港クイーンエリザベス２世Ｃで８着に敗れたジューンテイクが逆襲に燃える。新コンビの松山を背に３日、栗東ＣＷで６Ｆ８５秒６−３９秒３−１２秒３を馬なりで計時。武英師は「単走だったけど時計は想定内。ジョッキーも感覚をつかんでくれた」と納得の表情を浮かべる。初コンタクトを取った鞍上は「自分のペースなら気持ち良く走れる。（藤岡）佑介さんの競馬をイメージしたい」と京都記