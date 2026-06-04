「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）４度目の挑戦となるガイアフォースは先週ハードに追われたとあって、栗東坂路４Ｆ５４秒９−１３秒２と軽めの最終追い切りだったが、重馬場のなかをゆったりとした大きなフットワークで駆け上がった。同５０秒３−１１秒８と抜群の動きだった１週前から引き続きよく体が動いており、活気も十分に感じられる走り。かなり状態は良さそうだ。◆杉山晴紀調教師−昨年に続いてドバイ遠征からの