ソフトバンクのスチュワートが4日、初の中日戦に挑む。この日は敵地のマウンドを確認し「雰囲気的にはみずほペイペイドームに似ている。問題ないと思う」と親近感を抱いた。5月28日巨人戦は5回7安打4失点で3勝目。プロ初安打を放つなど攻守で魅せた。「状態も上がってきているし、初安打はそれはそれでうれしかった」と話した。