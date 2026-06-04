◇交流戦ソフトバンク8─5中日（2026年6月3日バンテリンドーム）ソフトバンク・栗原が反撃の口火を切るタイムリーを放った。0―4の6回無死二塁で桜井のカーブを捉え右翼線適時二塁打。「何とか1点ずつ、つないでいく意識で打席に入りました」。ここから一挙5点の攻撃が決まった。交流戦8試合で12打点目。17年の柳田（ソフトバンク）、19年の中村（西武）が記録した18試合制での最多打点記録23を上回るペースで快音を響か