巨人５−４オリックス（交流戦＝３日）――巨人が２カード連続の勝ち越し。３点を追う八回、丸の代打逆転満塁本塁打で試合をひっくり返し、九回をマルティネスが締めた。オリックスは継投が裏目に出た。巨人・橋上監督代行「ドラマですよね」バットを振り抜いた巨人の丸がスタンドインを確信して右手を掲げた。ベンチの選手も、スタンドのファンも総立ちになる。その飛球は、右中間にある長嶋茂雄さんがほほ笑む看板の方向へと