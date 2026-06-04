◇交流戦日本ハム1−3広島（2026年6月3日マツダ）日本ハムは9安打を放つも好機で一本が出ず、カード初戦を落とした。新庄監督は「広島の投手陣にやられましたね。真っ赤に染まったスタンドが選手の力になる」と振り返った。2日の同戦が台風の影響で中止となり、スライド登板したエース・伊藤は5回6安打3失点で降板。2番手で4年ぶりに救援登板した加藤貴は2回1安打無失点で「初回と変わらない入り方ができた。試合の流れ