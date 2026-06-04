「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）東京新聞杯→エプソムＣを連勝中のトロヴァトーレは３日、美浦Ｗでの併せ馬で万全の仕上がりをアピールした。この１年はダート戦を使われるなど試行錯誤が続いたが、ここにきての充実ぶりが顕著。勢いに乗ってＧ１初制覇を目指す。４度目の挑戦となるガイアフォースは栗東坂路で軽快な動きを披露。悲願のＧ１奪取へ好ムードだ。レーベンスティールは美浦Ｗ、ウォーターリヒトは栗東坂路でそれ