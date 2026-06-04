事件現場にあったはずの遺体が、消えた――。俳優の上川隆也が、27日に放送されるフジテレビ系オムニバスドラマ『世にも奇妙な物語 ’26 夏の特別編』(21:00〜)に初出演する。「遺体は一体……」○『世にも奇妙な物語 ’26 夏の特別編』新作短編4本を放送今回発表された1作品目は、上川が主演を務める「遺体は一体……」。意外にも『世にも奇妙な物語』への出演は今回が初となる上川が、ベテラン刑事役で奇妙な世界へ足を踏み入れ