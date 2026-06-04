現地時間3日、MLB機構が5月度の月間MVPを発表。シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）がアメリカン・リーグの新人選手部門で選出された。村上は月間26試合に出場し、ア・リーグ新人トップの8本塁打、18打点、長打率.556、OPS.937を記録。月間最優秀新人の選出は日本人選手として2024年3・4月の今永昇太に続いて9人目。球団では2021年4月のヤーミン・メルセデス以来、5年ぶりの快挙となった。今季は57試合に出場し