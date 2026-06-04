球界を揺るがせた薬物事件が、新たな展開を迎えている──。6月1日、広島県警は、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを、広島東洋カープの羽月（はつき）隆太郎元選手に渡したとして、自営業の滝口涼介容疑者を医薬品医療機器法違反（指定薬物の授与）の疑いで再逮捕した。滝口容疑者は、5月にもゾンビたばこ所持の疑いで逮捕されていた。「羽月元選手は、広島市内の自宅でゾンビたばこを吸引したとして、1月に逮捕