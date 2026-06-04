「ケンカはダメだよ！」「私もよく下の猫ちゃんみたいになります」とコメントが寄せられているのは、通りかかった猫ちゃんに踏まれてしまい、漫画のような表情豊かな顔を見せる猫ちゃんの光景。衝撃の瞬間を収めたその光景は、表示回数50万回を突破することとなりました。 【写真：ベッドとシーツの間に潜っていた猫→『通りかかった猫』に踏まれてしまった結果…笑ってしまう光景】 シーツの下にいたディオくん